أطباء بلا حدود: نتائج الحرب كارثية على الإنسان في السودان

أكدت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نُشر في عمان أنّ النزاع في السودان يتسبب بعواقب كارثية وانتهاكات يرتكبها الطرفان المتحاربان، الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع، بحق المدنيين.



وقال التقرير الصادر بعنوان "حرب على الإنسان - التكلفة الإنسانية للنزاع والعنف في السودان" إنّ الحرب "أدّت إلى تداعي حماية المدنيين، إذ تواجه المجتمعات المحلية العنف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وسط هجمات مستمرة على العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية".



وأضاف أنّ "كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأنصارهما يمارسون عنفًا مروعًا على الناس في جميع أنحاء البلاد" مشيرا الى "خسائر كارثية في الأرواح منذ بدء القتال".



وكشف التقرير عن أنّ المنظمة، التي تعمل في ثمان ولايات في السودان، عالجت "في مستشفى واحد فقط من المستشفيات التي تدعمها، وهو مستشفى النو في أم درمان بولاية الخرطوم 6776 مريضا من الإصابات الناجمة عن العنف بين 15 آب/اغسطس 2023 و30 نيسان/أبريل 2024، أي بمعدل 26 شخصًا في اليوم".



وأشارت المنظمة إلى أنها عالجت آلاف المرضى من "إصابات مرتبطة بالنزاع في جميع أنحاء البلاد، معظمها ناجمة عن الانفجارات والطلقات النارية والطعن".



وقالت المديرة العامة لأطباء بلا حدود فيكي هوكنز خلال المؤتمر إنّ "الأطراف المتحاربة في السودان تعكس مستوى مروعًا من العنف ضد الناس منذ بداية الحرب".



وأوضحت أنّ "العواقب المترتبة على أكثر من عام من النزاع المتواصل على شعب السودان كارثية، فقد تعرضوا لعنف رهيب وما زالوا يموتون بسبب القتال، ونجوا من هجمات متكررة وانتهاكات واستغلال على أيدي كل من الجيش وقوات الدعم السريع".