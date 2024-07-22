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مقتل عشرات الاشخاص في جنوب إثيوبيا بانزلاقات تربة

أخبار دولية
2024-07-22 | 12:10
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مقتل عشرات الاشخاص في جنوب إثيوبيا بانزلاقات تربة
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مقتل عشرات الاشخاص في جنوب إثيوبيا بانزلاقات تربة

قتل 55 شخصا على الأقل في انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا في جنوب إثيوبيا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة. 
     
وقال المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان نشرته سلطات المنطقة حيث وقعت الكارثة: "تم العثور على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سبّبها هطول أمطار غزيرة صباح الاثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".
     

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