وزارة الصحة: استشهاد 70 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في خان يونس بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ان 70 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب أكثر من 200 آخرين بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، مضيفة أن بعض الجرحى في "حالة خطيرة".



وجاء في بيان للوزارة: "ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة".