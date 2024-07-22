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إعدام عشرة عراقيين مدانين "بجرائم إرهابية"
أخبار دولية
2024-07-22 | 14:10
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إعدام عشرة عراقيين مدانين "بجرائم إرهابية"
نُفذ حكم الإعدام شنقًا بعشرة عراقيين مدانين "بجرائم إرهابية" في سجن الحوت في مدينة الناصرية الإثنين، وفق ما أكدت مصادر طبية وأمنية لفرانس برس.
وأكد المصدر الأمني أن جميع المحكومين أدينوا "بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية) بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
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