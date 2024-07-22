نقل إجتماع للإتحاد الأوروبي من بودابست إلى بروكسل بعد زيارة أوربان لبوتين

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في نهاية آب في بروكسل بدلًا من بودابست، ردًا على زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأثار أوربان الغضب داخل الاتحاد الأوروبي عندما زار الرئيس الروسي في مطلع تموز، في خطوة قدمت على أنها "مبادرة سلام" لم يتم الاتفاق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين.



وتتولى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من تموز ومهمتها تنسيق العمل التشريعي.



وشدد بوريل من بروكسل على أنه "يجب أن نرسل إشارة، حتى لو كانت رمزية، تعني أن التموضع في مواجهة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي له عواقب".



وشدد على أنه "إجراء رمزي"، قائلًا: "أرفض كلمة مقاطعة، فالاجتماع غير الرسمي سيعقد بمشاركة كل الدول الأعضاء".



وكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على فيسبوك ساخرًا: "يا له من رد رائع..."، قائلًا: "لا أريد أن أجرح أحدًا، لكن يبدو الأمر كأننا في روضة أطفال".



واحتجاجًا على زيارة أوربان لبوتين، أعلنت المفوضية الأوروبية من جانبها أن ممثليها سيقاطعون الاجتماعات المقررة في المجر حتى نهاية العام. وقالت المفوضية إن "تمثيلها سيكون على مستوى كبار الموظفين فقط".