إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقودًا مهربًا

صادرت إيران سفينة أجنبية كانت تهرب الوقود في الخليج مساء الاثنين واعتقلت أفراد طاقمها، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.



وقال موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري إن "البحرية التابعة للحرس الثوري صادرت في مياه الخليج الفارسي ناقلة نفط ترفع علم توغو تحمل أكثر من 1,5 مليون لتر من الوقود المهرب".



وتعلن القوات الإيرانية باستمرار مصادرة سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.



وأوضح المصدر نفسه أنه تم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) وعلى متنها طاقم مكون من 12 فردًا من الجنسيتين الهندية والسريلانكية.