زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس "ريختر" اليوم الاثنين ولاية "جناق قلعة" غرب تركيا، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارىء التركية "آفاد" في بيان لها أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" في ولاية "جناق قلعة" غرب تركيا على عمق 23ر10 كيلومتر، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية.



وأشارت "آفاد" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن.