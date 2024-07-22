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بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين
أخبار دولية
2024-07-22 | 16:50
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بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين
أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين عن "برنامج جاد" لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.
وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل والذي أُطلق في العام 2022 لكنه لم ينفذ، معتقدًا أنه "مات ودفن" حتى قبل أن يبدأ.
وبدلًا من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف "تعزيز" الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الاثنين عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم: "سنستبدل خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون".
ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين "700 مليون جنيه إسترليني" (830 مليون يورو).
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