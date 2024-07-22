وفد من إسرائيل يصل الدوحة الخميس لبحث مطالبها للهدنة في غزة

يرتقب أن يصل إلى الدوحة الخميس وفد من إسرائيل لبحث مطالبها الجديدة بشأن هدنة وتبادل للرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات إن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث ثلاثة مطالب إسرائيلية، من بينها السيطرة على عودة النازحين إلى شمال غزة.



وأكد المصدر أن إسرائيل طلبت بقاء قواتها في ما يسمى بمحور فيلادلفيا الاستراتيجي الذي يمتد مسافة 14 كلم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأن تتحكم إسرائيل بعودة المدنيين إلى شمال القطاع المدمر.



وأشار المصدر إلى أن إسرائيل طلبت أيضًا حل مشكلة تمركز قواتها في غزة قبل بدء الهدنة.



وقال المصدر إن النقاط "أمر يمكن التفاوض بشأنه" وإن التوصل إلى اتفاق "ممكن" على أساس أن إسرائيل لن تبقى في غزة "إلى أجل غير مسمى"، فضلًا عن إيجاد حل بشأن ممر فيلادلفيا الذي يبحث الوسطاء المصريون بشأنه.



لكن المصدر لفت إلى أن عودة إسرائيل بمطالب إضافية كانت "موضوعًا متكررًا" في المحادثات، وأن إسرائيل "غيرت قواعد اللعبة".