زلزال بقوة 5.7 درجة على حدود بنما وكوستاريكا

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جيه.إف.زد) أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة وقع في منطقة حدودية بين بنما وكوستاريكا اليوم الاثنين.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



ولم تبلغ السلطات المحلية في بنما وكوستاريكا عن أي أضرار حتى الآن.