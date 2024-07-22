حملة كاملا هاريس: جمعنا 81 مليون دولار في الساعات الـ24 الأولى

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس الاثنين أنها جمعت 81 مليون دولار خلال الساعات الـ24 الأولى بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.



وذكرت الحملة في بيان أن "المبلغ يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة".