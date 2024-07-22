نتنياهو طلب عقد إجتماع مع ترامب هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة بوليتيكو الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وأشارت الصحيفة إلى أن فريقي نتنياهو وترامب التقيا في الأيام القليلة الماضية لبحث فكرة الاجتماع لكن ترامب لم يوافق عليه بعد.