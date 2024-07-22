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مقتل 26 شخصًا في هجوم في وسط مالي

أخبار دولية
2024-07-22 | 17:43
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مقتل 26 شخصًا في هجوم في وسط مالي
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مقتل 26 شخصًا في هجوم في وسط مالي

أعلن مسؤول محلي الاثنين أن مسلحين قتلوا أمس 26 شخصًا في هجوم على بلدة في مدينة موبتي التي يعصف بها تمرد بوسط مالي.

واستهدف الهجوم بلدة في منطقة دائرة بانكاس، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تشهد تمردًا عنيفًا من جماعات متشددة على علاقة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال مولاي جيندو، رئيس بلدية بانكاس، عبر الهاتف إن أشخاصًا مسلحين فتحوا النار على قرويين كانوا يعملون في حقولهم مساء أمس الأحد.

وأضاف جيندو أن الجنود المنتشرين في المنطقة لم يصلوا إلى البلدة إلا بعد الهجوم، معبرًا عن أسفه لتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق.

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