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عشرات القتلى بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
أخبار دولية
2024-07-22 | 23:58
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عشرات القتلى بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس أسفرت عن مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 بجروح، بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها من الجزء الشرقي للمواصي التي أعلنها "منطقة إنسانية" في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر.
وفر آلاف الفلسطينيين من ذاك الجزء المزدحم حيث لم يجد كثيرون مأوى غير الشارع.
وقال الجيش إن هدفه يتمثل في وقف إطلاق الصواريخ من المنطقة.
وتحولت مدينة خان يونس ركاما بعد قتال عنيف شهدته في الأشهر السابقة.
وتأتي الحصيلة الجديدة الدامية بعد تسعة أيام على إعلان وزارة الصحة أنها أحصت 92 قتيلا في غارة على المواصي المكتظة بالنازحين قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد حماس العسكري محمد الضيف.
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