النيجر يعلن 26 تموز يوم عطلة لإحياء ذكرى وصول الجيش إلى السلطة

أعلنت الحكومة النيجرية الاثنين أن السادس والعشرين من تموز أصبح "عطلة" رسمية في النيجر ستحيي خلالها البلاد كل عام ذكرى وصول الجيش إلى السلطة إثر انقلاب في هذا التاريخ من العام 2023.



وقالت الحكومة في بيان بثته الإذاعة العامة إن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس النظام العسكري وقّع اليوم أمرا ينص على اعتبار 26 تموز يوم عطلة قانونية".



وأوضح البيان أن هذا الإجراء سيتيح "إحياء ذكرى الأعمال الوطنية السامية لشعب النيجر كل عام، لتأكيد سيادته واستقلاله".



بمجرد وصوله إلى السلطة، ضاعف الجيش الإجراءات "السيادية".