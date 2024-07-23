حزب المحافظين البريطاني سيسمي زعيمه الجديد في 2 تشرين الثاني

أعلن حزب المحافظين البريطاني الذي مُني بهزيمة تاريخيّة في الانتخابات التشريعيّة، الاثنين أنه سيُعيّن زعيما جديدا له في الثاني من تشرين الثاني ، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.



وبعد نحو ثلاثة أسابيع على خسارتهم غالبيّتهم في مجلس العموم إثر 14 عاما في السلطة، قرّر النوّاب المحافظون الأعضاء في اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، قواعد هذه الانتخابات الداخليّة التي تُعتبر حاسمة لمستقبل الحزب.



وسيُصبح الفائز زعيما للمعارضة في البرلمان، وسيُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر كلّ أسبوع في الجلسة التقليديّة المعروفة باسم "أسئلة إلى رئيس الوزراء".

