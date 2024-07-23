اللقاء بين بايدن ونتانياهو في واشنطن مرتقب الخميس

من المقرّر أن يُعقد الخميس في واشنطن الاجتماع المنتظر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حسبما صرح مسؤول أميركي رفيع لوكالة فرانس برس الاثنين.



ومن المقرّر أيضا أن يُلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصل إلى واشنطن الاثنين، خطابا أمام الكونغرس الأربعاء، على أن يلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في وقت لاحق من الأسبوع.