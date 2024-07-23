هاريس تلتقي نتانياهو هذا الأسبوع في واشنطن

تلتقي كامالا هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "هذا الأسبوع" في واشنطن، حسبما أعلن مكتب نائبة الرئيس الأميركي التي أطلقت حملتها للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني بعد انسحاب جو بايدن من السباق الاثنين.



وقال مكتب هاريس إن هذا اللقاء سيكون "منفصلا" عن اللقاء بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وغادر نتانياهو الاثنين إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس في خضم الحرب في قطاع غزة.