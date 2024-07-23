مديرة جهاز الخدمة السريّة الأميركي: جهاز الخدمة السريّة "فشل" في حماية ترامب

أقرّت مديرة جهاز الخدمة السريّة الأميركي كيمبرلي تشيتل الاثنين بأن الوكالة "فشلت" في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقالت تشيتل أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأميركي إن "مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا. في 13 تموز ، فشلنا".



وأضافت "بصفتي مديرة جهاز الخدمة السريّة في الولايات المتحدة، أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي ثغرة أمنية".



وأفادت تشيتل التي تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للاستقالة، بأن محاولة اغتيال ترامب الذي أصيب بجروح طفيفة في أذنه أثناء تحدّثه خلال تجمّع انتخابي تمثّل "الإخفاق العملياتي الأكبر لجهاز الخدمة السريّة منذ عقود".

