هاريس تقر بوجود تقلبات سببها انسحاب بايدن لكنها تتعهد "الفوز".. وتتعهد بوضع الحق بالإجهاض في صلب حملتها

تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الاثنين بالفوز على دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني، لكنها اعترفت بـ"تقلبات" سببها قرار جو بايدن الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.



وقالت هاريس لأعضاء حملتها في ديلاوير "على مدى الأيام الـ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا على الشعب الأميركي، وسنفوز"، مضيفة "لقد حدثت تقلبات، وتختلجنا جميعا العديد من المشاعر المختلطة حول هذا الأمر - أود فقط أن أقول إنني أحب جو بايدن".



ووعدت نائبة الرئيس الأميركي بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.



وقالت خلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية "سنناضل من أجل حق (المرأة) في التحكم بجسدها، مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية" أميركية.