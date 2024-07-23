وزير الخارجية الصيني: الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل "حكومة مصالحة"



أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينينا لتشكيل "حكومة مصالحة وطنية موقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.



وقال وانغ خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية بكين "أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب".