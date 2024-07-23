عدد الموقوفين في بنغلادش يناهز 1200

ناهز عدد الموقوفين في في بنغلادش 1200 شخص في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات على حصص التوظيف في الإدارات العامة، على ما أظهر تعداد أجرته وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقتل ما لا يقل عن 173 شخصا بينهم عناصر في الشرطة وفقا لتعداد منفصل تجريه وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الشرطة والمستشفيات.

