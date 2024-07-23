حماس تقول إنها وقّعت إتفاقية "للوحدة الوطنية" مع فتح في الصين

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن الحركة وقّعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية "للوحدة الوطنية" خلال اجتماع في الصين.



ورأى أبو مرزوق أن "الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية"، مشددا على أننا "نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".