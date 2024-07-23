استشهاد خمسة فلسطينيين بعملية عسكرية اسرائيلية بالضفة الغربية

استشهد خمسة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي فجر الثلاثاء في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.



وأعلن رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فيصل سلامة إن"أما وابنتها استشهدتا وثلاثة شبان تم قصفهم بطائرة مسيرة" بعدما دخل الجيش الاسرائيلي المخيم في ساعات الفجر الأولى.



يُذكر أن المرأة وابنتها تعملان متطوعتين في الاسعاف داخل المخيم، وفق ناشط من المخيم طلب عدم ذكر اسمه، وأكد حصيلة القتلى.