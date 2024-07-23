قتيل وخمسة جرحى جراء إصابة مسيّرات أوكرانية سفينة روسية قرب القرم

أصابت مسيّرات أوكرانية سفينة روسية في ميناء في جنوب روسيا مقابل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ما أدى الى مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة بجروح.



وأعلن حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتييف عبر تلغرام أن " مسيّرات هاجمت عبّارة في ميناء كافكازط.



وذكرت وكالة تاس للأنباء العامة أن الهجوم أدى إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى بحسب السلطات المحلية.