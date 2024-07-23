نتنياهو يعلن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في غزة

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق أقاربهم، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



وأكد نتنياهو للعائلات الاثنين في واشنطن أن "الظروف تتحسن بلا شك. وهذا مؤشر جيد".



ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد إلقاء خطاب أمام الكونغرس.