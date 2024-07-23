إسرائيل تنتقد حركة فتح بسبب اتفاقها الموقع مع حماس في الصين حول غزة بعد الحرب

انتقدت إسرائيل الثلاثاء حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.



وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس "وقعت حماس وفتح في الصين اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب" مضيفا "بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي". وأكد الوزير "هذا لن يحدث لأن حكم حماس سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بعد".

