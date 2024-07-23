الكرملين: روسيا ترغب في أن تصلح تركيا وسوريا علاقاتهما

أكد الكرملين أن روسيا ترغب في أن تصلح تركيا وسوريا علاقاتهما، وذلك ردا على سؤال عن تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو في آب.



وكان الأسد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لن يجتمع مع أردوغان إلا إذا تمكن البلدان من التركيز على القضايا الأساسية المتمثلة في دعم أنقرة "للإرهاب" وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.