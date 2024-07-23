منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلق بالغ" من إمكان تفشي الأوبئة في غزة

أعرب مسؤول رفيع المستوى في منظمة الصحة العالمية عن "قلقه البالغ" من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، محذّرا من خطر الأمراض المعدية على حياة سكان القطاع.



وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "شبكة مختبرات شلل الأطفال العالمية" عثرت على فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع 2 في ست عينات من مياه الصرف الصحي تم جمعها من مواقع المراقبة البيئية في قطاع غزة بتاريخ 23 تموز.



وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف: "لم نجمع بعد عيّنات بشريّة" لذا ما زال غير واضح إن كان هناك أي شخص مصاب بالفيروس بالفعل.



لكنه أقر في تصريحاته للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من القدس، أنه "يشعر بقلق بالغ".