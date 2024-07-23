روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على قرية صغيرة أخرى في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تتقدم قواته.



وقالت وزارة الدفاع إن قواتها "حررت" مستوطنة ايفانو داريفكا، وهي قرية صغيرة كانت فيها بضعة منازل قبل أن تشن روسيا هجومها العسكري.



وتقع القرية على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرق باخموت، وهي البلدة التي سيطرت عليها القوات الروسية عام 2023 بعد أن سويت بالأرض بعد أشهر من القصف المدفعي.



ويواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر الى العديد والعتاد هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد على نحو ألف كلم، وخصوصا في الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على العديد من البلدات الصغيرة في الأسابيع الأخيرة.