الرئيس المصري يتصل هاتفيا بترامب للاطمئنان على صحته

أفادت الرئاسة المصرية اليوم، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار وتمنى له السلامة.



وأعلن البيان أن السيسي جدد خلال الاتصال "الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية". وذكر أن ترامب وجه الشكر للسيسي "على اللفتة الكريمة".



وكان ترامب عبر خلال فترة توليه الرئاسة الأميركية عن دعمه القوي للسيسي، ووصف الرئيس المصري بأنه قائد عظيم.