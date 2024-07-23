بايدن سيلتقي خلال أيام مع عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة

سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض خلال أيام مع عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة.



وأضاف المسؤول أن هذا سيكون الاجتماع الثاني من نوعه للرئيس منذ احتجاز الرهائن بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وقال مسؤول إن من المتوقع أن يلتقي بايدن، الذي يتعافى من إصابته بكوفيد-19، برئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو يوم الخميس.