كييف تدعو إلى "حوار مباشر" مع الصين بشأن خطة للسلام في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن من "المهم" لأوكرانيا والصين حليفة روسيا، التحدث مباشرة بشأن خطط لحل النزاع في أوكرانيا.وقال كوليبا في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب وصوله إلى بكين "من المهم جدا أن تنخرط كييف وبكين في حوار مباشر وتبادل وجهات النظر".وأضافت: "أمامنا محادثات مطوّلة ومفصّلة ومهمّة مع نظيري الصيني وانغ يي بشأن سبل التوصل إلى سلام عادل".