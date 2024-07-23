ارتفاع محصلة انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 229 قتيلاً

ارتفعت محصلة انزلاق التربة في جنوب اثيوبيا إلى 229 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.



ولقي 148 رجلا و81 امرأة حتفهم في الكارثة حتى الآن، وفق ما أفادت إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا.