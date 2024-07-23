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استقالة مديرة جهاز الخدمة السريّة الأميركي كيمبرلي تشيتل
أخبار دولية
2024-07-23 | 10:49
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استقالة مديرة جهاز الخدمة السريّة الأميركي كيمبرلي تشيتل
استقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، بعد يوم من إقرارها بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكانت تشيتل تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح يبلغ 20 عاما المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 تموز في بنسلفانيا.
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