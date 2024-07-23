مبعوث: التطورات الأخيرة في البحر الأحمر تشير إلى تزايد الخطر على الملاحة الدولية

اعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج لمجلس الأمن الدولي، ان التطورات الأخيرة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به تشير إلى أن التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن الدولي يزداد.



وكان جروندبرج يطلع مجلس الأمن على الوضع في اليمن عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية وبعد أول غارات جوية إسرائيلية على اليمن عقب شن الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة عليها.