بايدن يخاطب الأمة مساء الأربعاء بشأن انسحابه من السباق الرئاسي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيلقي كلمة من مكتبه في البيت الأبيض الأربعاء بعد قراره المفاجئ الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.



وقال بايدن على منصة إكس: "مساء الغد الساعة 8 (0000 ت.غ الخميس) سأخاطب الأمة من المكتب البيضوي بشأن ما ينتظرنا وكيف سأنجز المهمة للشعب الأميركي".