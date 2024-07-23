مواصفات المسيرة التي استهدفت تل ابيب



كشفت جماعة الحوثي اليمنية عن نوع المسيرة التي استهدفت تل ابيب، وهي تتميز بأنها بعيدة المدى، ومتعددة المهام، وهي قادرة على حمل رأس حربي شديد الانفجار، ولديها أنظمة تخفي عن الردارات والدفاعات الجوية.