بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكامالا هاريس التي إعتبر أنها منخرطة في قضايا العالم والشرق الأوسط، وأنها قادرة على التحدث بإسم الولايات المتحدة الاميركية.

