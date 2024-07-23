واشنطن تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في آب في سويسرا

أعلنت الولايات المتحدة أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في آب المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 آب في سويسرا".