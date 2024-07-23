طبيب البيت الابيض: نتائج اختبارات كوفيد-19 لبايدن جاءت سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض في رسالة أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن لكوفيد-19 جاءت سلبية في الوقت الذي عاد فيه الرئيس إلى واشنطن بعد يومين من إنهاء محاولة ترشحه لفترة جديدة وتأييده نائبته كاملا هاريس لتكون خلفا له.