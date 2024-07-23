بايدن سيلتقي بنتنياهو الخميس

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الخميس، وذلك وسط استمرار الحرب في قطاع غزة.