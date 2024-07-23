مصدر أمني لرويترز: الشرطة الفرنسية تقبض على رجل خطط لهجوم خلال الأولمبياد

كشف مصدر أمني لرويترز اليوم، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل في منطقة بوردو بجنوب غرب فرنسا خطط لتنفيذ هجوم أثناء دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة لو باريزيان.



وقالت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية لرويترز إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما في إقليم غيروند بجنوب غرب فرنسا، وكان الشاب يخطط لتنفيذ هجوم أو هجمات على الناس. ولم تشر إلى صلة بالأولمبياد.