الكونغرس يشكل فريق عمل للتحقيق في إطلاق النار على ترامب

أعلن زعماء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اليوم، أن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب.



وسيقدم فريق العمل المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة وسيكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز.



وتعرض جهاز الخدمة السرية الأميركية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 تموز.



وقال جونسون في بيان: "الإخفاقات الأمنية التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب صادمة". وأضاف أن فريق العمل سيتحرك بسرعة "لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات".



وقال إن المشرعين في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار لإنشاء فريق العمل وأعضائه.