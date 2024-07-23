صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين رئيسا جديدا لاستراتيجية الاستثمار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يدير نحو 925 مليار دولار، أنه عين فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمارات بالصندوق.



وقال الصندوق في بيان: "سيكون فهد السيف مسؤولا عن توجيه وقيادة تطوير استراتيجية الاستثمار العامة لصندوق الاستثمارات العامة... مع استمراره رئيسا للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي".