زعيما الديموقراطيين في الكونغرس يؤيدان ترشيح كامالا هاريس للرئاسة

أعلن زعيما الديموقراطيين في الكونغرس تأييدهما ترشيح كامالا هاريس للرئاسة، بعد حصولها على دعم معظم حزبها لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز: "نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس".