سلوفاكيا تتسلم أول طائرتين أميركيتي الصنع من طراز "إف-16"

تسلمت سلوفاكيا أول طائرتين مقاتلتين أميركيتي الصنع من طراز "إف-16"، قالت الحكومة الثلاثاء إنهما ستعززان "بشكل كبير" القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "الطائرات الجديدة من طراز إف-16 ستعمل على تحسين قدرات قواتنا المسلحة بشكل كبير، وتسمح لنا بحماية بلادنا بشكل أكثر فعالية".

