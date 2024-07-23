ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية منتصف آب لأن ذلك "سيحدث فوضى" خلال هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه باريس.



وقال ماكرون: "من الواضح أنه حتى منتصف آب، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، من هناك، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار".

من جهة أخرى، استبعد الرئيس الفرنسي الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته وذلك في أول حديث يدلي به منذ الانتخابات التي أجريت في أوائل تموز. وأقر ماكرون بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات لكنه أحجم عن التعليق على مقترح جبهة اليسار لتعيين رئيس جديد للحكومة.

