ترامب: سألتقي نتنياهو في فلوريدا يوم الجمعة

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "أتطلع لاستقبال ببيبي نتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

