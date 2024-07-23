ترامب يؤكد استعداده لمناظرة هاريس

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه مستعد لمناظرة الديموقراطية كامالا هاريس.



وقال في خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "أنا على استعداد للمشاركة في أكثر من مناظرة".

واعتبر ترامب أن التغلب على هاريس في الانتخابات سيكون "أسهل" من إلحاق الهزيمة بالرئيس جو بايدن.



وقال: "إنها أكثر تطرفا منه بكثير".

